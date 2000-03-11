Раздел: Россия
Ксения Собчак снова беременна, - российские СМИ
Такой вывод сделан из-за эмоциональной реакции кандидата и последних фотографий.
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента России, может быть беременна вторым ребенком. Именно так в росСМИ объяснили бурную эмоциональную реакцию Ксении Собчак во время предвыборных теледебатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция", — передает Telegram-канал Методичка, который цитируют многие российские СМИ.
Читайте также: Пользователи мессенджера Telegram подали в суд на ФСБ
К этому сообщению прикреплено видео дебатов Собчак и Владимира Жириновского, во время которых оппонент довел Ксению до слез.
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента России, может быть беременна вторым ребенком. Именно так в росСМИ объяснили бурную эмоциональную реакцию Ксении Собчак во время предвыборных теледебатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция", — передает Telegram-канал Методичка, который цитируют многие российские СМИ.
Читайте также: Пользователи мессенджера Telegram подали в суд на ФСБ
К этому сообщению прикреплено видео дебатов Собчак и Владимира Жириновского, во время которых оппонент довел Ксению до слез.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
436
0
Оставьте свой комментарий