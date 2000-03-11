Раздел: Россия
Русофобия повсюду: Лавров прокомментировал отравление Скрипаля
Глава МИД РФ ответил на обвинения Великобритании.
Россия не имела мотивов для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс в среду, 14 марта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Вчера и в наших, и в западных СМИ было представлено множество аргументов в пользу того, что как раз у России никаких мотивов и быть не могло. А могли они быть, и наверняка были, у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключения сферах человеческой деятельности", – заявил Лавров в ходе пресс-конференции глав МИД РФ и Турции.
По его мнению, Лондон в ситуации с отравлением Скрипаля действует по принципу "подозрение – царица доказательств".
"Для них не признание – царица доказательств, а подозрения, которые они сами выдвигают, уже должны выдвигаться всем мировым сообществом как царица доказательств", – отметил Лавров и добавил, что "так дело не пойдет".
Министр пообещал, что Россия будет "отстаивать международное право", поскольку не видит аргументов у западных партнеров.
Читайте также: Ксения Собчак снова беременна, - российские СМИ
По словам Лаврова, "без предъявлений конкретных фактов придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность".
Россия не имела мотивов для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс в среду, 14 марта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Вчера и в наших, и в западных СМИ было представлено множество аргументов в пользу того, что как раз у России никаких мотивов и быть не могло. А могли они быть, и наверняка были, у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключения сферах человеческой деятельности", – заявил Лавров в ходе пресс-конференции глав МИД РФ и Турции.
По его мнению, Лондон в ситуации с отравлением Скрипаля действует по принципу "подозрение – царица доказательств".
"Для них не признание – царица доказательств, а подозрения, которые они сами выдвигают, уже должны выдвигаться всем мировым сообществом как царица доказательств", – отметил Лавров и добавил, что "так дело не пойдет".
Министр пообещал, что Россия будет "отстаивать международное право", поскольку не видит аргументов у западных партнеров.
Читайте также: Ксения Собчак снова беременна, - российские СМИ
По словам Лаврова, "без предъявлений конкретных фактов придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
327
0
Оставьте свой комментарий