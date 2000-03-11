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Раздел: Россия  
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Отравление Скрипаля: Путин созвал Совбез

Отравление Скрипаля: Путин созвал СовбезСовет безопасности созван из-за обвинений в причастности России.

Президент РФ Владимир Путин на фоне последних событий в связи с обвинениями в причастности России к отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля созвал совет безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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Сообщается, что в контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого "дела Скрипаля". Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с якобы "деструктивной и провокационной позицией", занятой британской стороной.
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 Теги: Скрипаль, Путин, Совет Безопасности

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Сегодня, 17:43 » Автор: Татьяна Шедько
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