Раздел: Россия
Обнародованы неожиданные подробности убийства российского олигарха Глушкова
Олигарха задушили собачьим ошейником.
Николая Глушкова называют подельником олигарха Бориса Березовского, точная причина смерти которого до сих пор неизвестна, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Труп российского бизнесмена был найден несколько дней назад в его лондонском особняке. На момент смерти ему было 68-лет.
Тело Глушкова направили на судмедэкспертизу, результатами которой поделилось британское издание Independent, ссылаясь на официальную информацию местных правоохранительных органов о расследовании резонансного происшествия.
Сообщается, что бизнесмен умер от сдавливания шеи, предположительно - собачьим ошейником.
На данный момент ведутся дополнительные следственные мероприятия. В полиции Лондона уже возбудили уголовное дело об убийстве российского олигарха, который ранее поддерживал деловые и дружеские отношения с Борисом Березовским, который умер при загадочных обстоятельствах - в одних СМИ утверждали, что у него остановилось сердце, в других - будто он повесился.
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К слову, каких-либо доказательств связи между убийством Глушкова и отравлением экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля правоохранители так и не нашли.
Николая Глушкова называют подельником олигарха Бориса Березовского, точная причина смерти которого до сих пор неизвестна, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Труп российского бизнесмена был найден несколько дней назад в его лондонском особняке. На момент смерти ему было 68-лет.
Тело Глушкова направили на судмедэкспертизу, результатами которой поделилось британское издание Independent, ссылаясь на официальную информацию местных правоохранительных органов о расследовании резонансного происшествия.
Сообщается, что бизнесмен умер от сдавливания шеи, предположительно - собачьим ошейником.
На данный момент ведутся дополнительные следственные мероприятия. В полиции Лондона уже возбудили уголовное дело об убийстве российского олигарха, который ранее поддерживал деловые и дружеские отношения с Борисом Березовским, который умер при загадочных обстоятельствах - в одних СМИ утверждали, что у него остановилось сердце, в других - будто он повесился.
Читайте также: Обнародованы кадры убийства российского посла в Анкаре. Видео
К слову, каких-либо доказательств связи между убийством Глушкова и отравлением экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля правоохранители так и не нашли.
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