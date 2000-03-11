» » В России мужчина убил дочерей и покончил с собой
Раздел: Россия  
0

В России мужчина убил дочерей и покончил с собой

В России мужчина убил дочерей и покончил с собойПолицейские проводят расследование.

В пятницу, 16 марта, в поселке Боровский Тюменской области были обнаружены тела двух семилетних девочек с признаками насильственной смерти, а также их 37-летнего отца. Следователи предполагают, что мужчина убил своих дочерей, после чего покончил с собой, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, и теперь опрашивают тех, кто может что-либо знать о трагедии.

Читайте также: В Запорожской области мужчина убил жену и покончил с собой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: убийство, Россия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:46 » Автор: Анна Мартынова
     835
     0

Похожие новости по теме

В России пенсионер покончил с собой и попытался убить сына В России пенсионер покончил с собой и попытался убить сына

Сын погибшего доставлен в больницу

Россиянин убил пятилетнего сына-инвалида и покончил с собой Россиянин убил пятилетнего сына-инвалида и покончил с собой

Все происходило на глазах у матери.

Житель России убил двоих детей и супругу Житель России убил двоих детей и супругу

После тройного убийства мужчина покончил с собой.

Тройное убийство Москве: мужчина может быть сотрудником МИД Тройное убийство Москве: мужчина может быть сотрудником МИД

Мужчина убил свою семью в Москве.

В России мужчина убил свою семью и покончил с собой В России мужчина убил свою семью и покончил с собой

На Ставрополье произошло тройное убийство.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх