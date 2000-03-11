В России мужчина убил дочерей и покончил с собой

Полицейские проводят расследование.



В пятницу, 16 марта, в поселке Боровский Тюменской области были обнаружены тела двух семилетних девочек с признаками насильственной смерти, а также их 37-летнего отца. Следователи предполагают, что мужчина убил своих дочерей, после чего покончил с собой, передает



Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, и теперь опрашивают тех, кто может что-либо знать о трагедии.



Читайте также: В Запорожской области мужчина убил жену и покончил с собой Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В пятницу, 16 марта, в поселке Боровский Тюменской области были обнаружены тела двух семилетних девочек с признаками насильственной смерти, а также их 37-летнего отца. Следователи предполагают, что мужчина убил своих дочерей, после чего покончил с собой, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, и теперь опрашивают тех, кто может что-либо знать о трагедии.



