Раздел: Россия
В России начались президентские выборы
Первые избирательные участки уже открылись.
В России началось голосование на выборах президента РФ, первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.
Это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента России боролись семь человек.
Выборы президента РФ пройдут во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тыс. 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. В них сможет принять участие более 100 млн человек.
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Накануне первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что в аннексированном Россией четыре года назад Крыму на голосование за президента РФ будут сгонять и мертвых, и живых, и нерожденных.
В России началось голосование на выборах президента РФ, первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.
Это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента России боролись семь человек.
Выборы президента РФ пройдут во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тыс. 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. В них сможет принять участие более 100 млн человек.
Читайте также: В России мужчина убил дочерей и покончил с собой
Накануне первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что в аннексированном Россией четыре года назад Крыму на голосование за президента РФ будут сгонять и мертвых, и живых, и нерожденных.
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