» » В России начались президентские выборы
Раздел: Россия  
0

В России начались президентские выборы

В России начались президентские выборы Первые избирательные участки уже открылись.

В России началось голосование на выборах президента РФ, первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента России боролись семь человек.

Выборы президента РФ пройдут во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тыс. 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. В них сможет принять участие более 100 млн человек.

Читайте также: В России мужчина убил дочерей и покончил с собой

Накануне первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что в аннексированном Россией четыре года назад Крыму на голосование за президента РФ будут сгонять и мертвых, и живых, и нерожденных.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, выборы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     410
     0

Похожие новости по теме

Кандидат на пост президента РФ предложил вернуть смертную казнь Кандидат на пост президента РФ предложил вернуть смертную казнь

Политик известен своей любовью к сталинским методам управления.

Собчак не будет останавливаться на президентских выборах Собчак не будет останавливаться на президентских выборах

Кандидат в президенты заявила о новых амбициях.

В России закончился прием документов от претендентов на пост президента В России закончился прием документов от претендентов на пост президента

Центральная избирательная комиссия в России сообщила, что завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента страны.

В Кремле озвучили имя нового преемника Путина В Кремле озвучили имя нового преемника Путина

В АП РФ рассматривают 5-7 кандидатур женщин политиков

В России на выборах выбирают губернаторов, глав муниципалитетов и депутатов собраний В России на выборах выбирают губернаторов, глав муниципалитетов и депутатов собраний

В рамках всероссийского единого дня голосования выборы также пройдут в Крыму.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх