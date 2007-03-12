Раздел: Россия
В РФ прошли массовые задержания оппозиционных активистов
Сотрудников штабов Навального задержали сразу в нескольких городах.
За день до президентских выборов российские власти наступают на оппозицию. Сразу в нескольких городах России задержали работников штабов Алексея Навального и его сторонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Координатор томского штаба Ксения Фадеева сообщила в Facebook, что полиция остановила автобус с наблюдателями от штаба Навального на границе Томской и Кемеровской областей.
В Воронеже и в Сочи взяли под стражу координатора штаба Навального. В Санкт-Петербурге задержали муниципального депутата Даниила Кена, который является сторонником Навального.
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Об изъятии листовок заявили активисты из Тюмени и Калининграда. Алексей Навальный призывает избирателей бойкотировать президентские выборы. За последние несколько дней работники штабов российского оппозиционера неоднократно сообщали о разного рода обысках, которые проводят в их офисах правоохранители.
За день до президентских выборов российские власти наступают на оппозицию. Сразу в нескольких городах России задержали работников штабов Алексея Навального и его сторонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Координатор томского штаба Ксения Фадеева сообщила в Facebook, что полиция остановила автобус с наблюдателями от штаба Навального на границе Томской и Кемеровской областей.
В Воронеже и в Сочи взяли под стражу координатора штаба Навального. В Санкт-Петербурге задержали муниципального депутата Даниила Кена, который является сторонником Навального.
Читайте также: В России начались президентские выборы
Об изъятии листовок заявили активисты из Тюмени и Калининграда. Алексей Навальный призывает избирателей бойкотировать президентские выборы. За последние несколько дней работники штабов российского оппозиционера неоднократно сообщали о разного рода обысках, которые проводят в их офисах правоохранители.
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