» » В РФ прошли массовые задержания оппозиционных активистов
Раздел: Россия  
0

В РФ прошли массовые задержания оппозиционных активистов

В РФ прошли массовые задержания оппозиционных активистов Сотрудников штабов Навального задержали сразу в нескольких городах.

За день до президентских выборов российские власти наступают на оппозицию. Сразу в нескольких городах России задержали работников штабов Алексея Навального и его сторонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Координатор томского штаба Ксения Фадеева сообщила в Facebook, что полиция остановила автобус с наблюдателями от штаба Навального на границе Томской и Кемеровской областей.

В Воронеже и в Сочи взяли под стражу координатора штаба Навального. В Санкт-Петербурге задержали муниципального депутата Даниила Кена, который является сторонником Навального.

Читайте также: В России начались президентские выборы

Об изъятии листовок заявили активисты из Тюмени и Калининграда. Алексей Навальный призывает избирателей бойкотировать президентские выборы. За последние несколько дней работники штабов российского оппозиционера неоднократно сообщали о разного рода обысках, которые проводят в их офисах правоохранители.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: оппозиция, задержания

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
     686
     0

Похожие новости по теме

В Москве на митинге в поддержку Путина задержали сторонников Навального В Москве на митинге в поддержку Путина задержали сторонников Навального

Силовики задержали активистку Елену Захарову, которая пришла на акцию с плакатом о Сирии

В Москве задержали Алексея Навального В Москве задержали Алексея Навального

Причины задержания пока неизвестны.

Силовики задержали более 270 сторонников Навального Силовики задержали более 270 сторонников Навального

Масштабная акция протеста не осталась без внимания правоохранительных органов.

В России ко дню рождения Путина начались акции протеста сторонников Навального В России ко дню рождения Путина начались акции протеста сторонников Навального

Акции уже прошли в нескольких городах на Дальнем Востоке , но массовостью не отличались

В России устроили В России устроили "субботник" Навального

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх