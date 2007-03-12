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Раздел: Россия  
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В Москве «заминировали» четыре избирательных участка

В Москве «заминировали» четыре избирательных участкаНа участках ничего не нашли.

Пока по всей России фиксируются фальсификации на выборах, в Москве анонимы успели заминировать четыре избирательных участка. Об этом сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По его словам, после поступления звонков соответствующие участки были проверены правоохранителями – найти ничего не удалось.

"Ничего не нашли. Видимо, этого показалось мало и, чтобы не мелочиться, поступил звонок о минировании ЦИК. Тоже проверили, ничего не нашли", – рассказал Реут.

В то же время он указал не любопытный случай – на одном из избирательных участков был замечен подозрительный мужчина с большим чемоданом и он был против, чтобы его проверяли.

В итоге, по словам, Реута, других происшествий на избирательных участках зафиксировано не было.

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Напомним, в российской Центризбиркоме заявляли о кибератаках. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что источники атаки были расположены в 15 странах: "18 марта с 2 до 5 часов ночи была отражена ночная атака на сайт ЦИК. Пик атаки пришелся на 2:20".
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 Теги: Москва, выборы

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Сегодня, 16:37 » Автор: Татьяна Шедько
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