Раздел: Россия
Путин назвал свою версию отравления Скрипаля
Российский президент уверен, что использовалось не боевое отравляющее вещество.
Президент РФ Владимир Путин считает, что против экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании применили не боевое отравляющее вещество, иначе бы он погиб, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Liga.
Так он в своем предвыборном штабе ответил на вопрос американского журналиста. "Первое, что приходит в голову, если бы это было боевое отравляющее вещество, то люди погибли бы на месте. Это очевидный факт, это надо просто понимать", - сказал Путин.
Также российский президент сказал, что узнал об отравлении из СМИ.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.
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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Президент РФ Владимир Путин считает, что против экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании применили не боевое отравляющее вещество, иначе бы он погиб, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Liga.
Так он в своем предвыборном штабе ответил на вопрос американского журналиста. "Первое, что приходит в голову, если бы это было боевое отравляющее вещество, то люди погибли бы на месте. Это очевидный факт, это надо просто понимать", - сказал Путин.
Также российский президент сказал, что узнал об отравлении из СМИ.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.
Читайте также: В РФ прошли массовые задержания оппозиционных активистов
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
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