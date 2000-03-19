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Раздел: Россия  
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Путин назвал свою версию отравления Скрипаля

Путин назвал свою версию отравления Скрипаля Российский президент уверен, что использовалось не боевое отравляющее вещество.

Президент РФ Владимир Путин считает, что против экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании применили не боевое отравляющее вещество, иначе бы он погиб, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Liga.

Так он в своем предвыборном штабе ответил на вопрос американского журналиста. "Первое, что приходит в голову, если бы это было боевое отравляющее вещество, то люди погибли бы на месте. Это очевидный факт, это надо просто понимать", - сказал Путин.

Также российский президент сказал, что узнал об отравлении из СМИ.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.

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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
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 Теги: Путин, отравление

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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