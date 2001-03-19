Раздел: Россия
ЕС не признает российские "выборы Путина" в украинском Крыму
ЕС остается незыблемым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Европейский союз заявил о непризнании проведения Россией выборов президента 18 марта на территории аннексированного Крыма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отметим, что выборы президента прошли в России 18 марта, и по результатам подсчета 99,81% голосов победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.
"Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", – подчеркнули в ЕС.
В заявлении также отмечается, что наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, включительно с представителями от стран-членов ЕС, не осуществляли никакого мониторинга на оккупированных территориях Украины.
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При этом, принимая во внимание предыдущие оценки международно признанной наблюдательной миссии ОБСЕ, Евросоюз отметил, что президентские выборы в России прошли под полным правовым и политическим контролем и давлением на оппонентов.
Европейский союз заявил о непризнании проведения Россией выборов президента 18 марта на территории аннексированного Крыма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отметим, что выборы президента прошли в России 18 марта, и по результатам подсчета 99,81% голосов победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.
"Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", – подчеркнули в ЕС.
В заявлении также отмечается, что наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, включительно с представителями от стран-членов ЕС, не осуществляли никакого мониторинга на оккупированных территориях Украины.
Читайте также: Выборы в Крыму: Украина обратилась к ООН
При этом, принимая во внимание предыдущие оценки международно признанной наблюдательной миссии ОБСЕ, Евросоюз отметил, что президентские выборы в России прошли под полным правовым и политическим контролем и давлением на оппонентов.
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