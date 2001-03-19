ЕС не признает российские "выборы Путина" в украинском Крыму

Похожие новости по теме

В Евросоюзе также заявили, что не признают результаты выборов президента России.

Решение провести выборы 25 мая не соответствует соглашениям от 21 февраля. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин заявил, что президентские выборы в Украине, назначенные на 25 мая, не отвечают положениям соглашения, подписанного экс-президентом Януковичем и представителями оппозиции 21 февраля, поэтому они