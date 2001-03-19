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Раздел: Россия  
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ЕС не признает российские "выборы Путина" в украинском Крыму

ЕС не признает российские "выборы Путина" в украинском Крыму ЕС остается незыблемым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Европейский союз заявил о непризнании проведения Россией выборов президента 18 марта на территории аннексированного Крыма.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Отметим, что выборы президента прошли в России 18 марта, и по результатам подсчета 99,81% голосов победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.

"Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", – подчеркнули в ЕС.

В заявлении также отмечается, что наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, включительно с представителями от стран-членов ЕС, не осуществляли никакого мониторинга на оккупированных территориях Украины.

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При этом, принимая во внимание предыдущие оценки международно признанной наблюдательной миссии ОБСЕ, Евросоюз отметил, что президентские выборы в России прошли под полным правовым и политическим контролем и давлением на оппонентов.

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 Теги: ЕС, Крым, выборы Путина

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Сегодня, 19:53 » Автор: Едгар Букмирза
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