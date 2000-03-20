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Раздел: Россия  
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Российский эксперт назвал возможного преемника Путина

Российский эксперт назвал возможного преемника Путина Свою версию рассказал бывший советник президента РФ.

Президент России Владимир Путин намерен оставаться в Кремле пожизненно, однако уже сегодня он активно ищет людей, которые смогут после его смерти продолжить его политику. Такое мнение высказал российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Статус.

«Путин не оставит власть по своему желанию, он будет оставаться во власти до тех пор, пока будет жив. Он не предложит никаких реформ и «перестроек»… Сейчас он понимает, что он не может уйти из власти – если он покинет Кремль, то не выживет», — отметил российский эксперт.

По его словам, Путин не чувствует себя в безопасности вне Кремля, поэтому будет оставаться во власти до конца. Но это не означает, что он не готовит себе преемника, который в будущем сможет продолжить его дело.

Илларионов напомнил версию российских СМИ о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова сможет участвовать в президентских выборах в России в 2024 году или даже позже.

«Будет новое российское поколение, которое продолжит его дело. Но Путин может искать преемников и среди представителей так называемого «кооператива «Озеро». Также это может быть кто-то из его друзей и коллег по ФСБ и КГБ, как, например, Сергей Нарышкин (глава Службы внешней разведки – ред.) или кто-то вроде него», — считает экс-советник президента РФ.

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«Я уверен, что он много думает о преемнике, который с его точки зрения может продолжить его политику», — добавил Илларионов.
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 Теги: Путин, преемник

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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