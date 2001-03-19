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Раздел: Россия  
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В российском МИД обратились к Андрею Макаревичу

В российском МИД обратились к Андрею Макаревичу Мария Захарова прокомментировала слова известного музыканта.

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала прекратить оскорбления россиян. Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя недавнее высказывание российского музыканта Андрея Макаревича, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

"Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", – написал Макаревич.

Позже в комментариях, говоря о российских пропагандистах, музыкант добавил: "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

В ответ Захарова призвала вспомнить "эксперимент" с участием в выборах президента РФ представителя оппозиции Ксении Собчак.

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"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять – права такого не имеете!" – подчеркнула Захарова.
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 Теги: Андрей Макаревич, Мария Захарова

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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