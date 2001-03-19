Раздел: Россия
В России придумали, как уменьшить влияние санкций
В России планируют создать свою криптовалюту.
Россия намерена ввести свою национальную криптовалюту и таким образом уменьшить влияние введенных санкций. Об этом заявил советник президента России и академик РАН Сергей Глазьев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsone.
"Позитивным фактором внедрения цифровой валюты является создание высокотехнологичной и безопасной системы обмена межбанковской информацией, в том числе и для международного обращения. Особенно важным этот факт становится на санкционном фоне, создающем постоянные риски отключения России от соответствующих западных решений", - сказал он.
Глазьев уверен, что после внедрения собственной криптовалюты, Россия сможет обойти введенные против нее санкции.
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"Мы видим, что банки оказались очень уязвимыми от санкций, в том числе российские банки. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создает новый спрос на криптовалюты. Это объективно, это касается не только России, но и всех стран, против которых американцы применяют санкции", - объяснил он.
Россия намерена ввести свою национальную криптовалюту и таким образом уменьшить влияние введенных санкций. Об этом заявил советник президента России и академик РАН Сергей Глазьев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsone.
"Позитивным фактором внедрения цифровой валюты является создание высокотехнологичной и безопасной системы обмена межбанковской информацией, в том числе и для международного обращения. Особенно важным этот факт становится на санкционном фоне, создающем постоянные риски отключения России от соответствующих западных решений", - сказал он.
Глазьев уверен, что после внедрения собственной криптовалюты, Россия сможет обойти введенные против нее санкции.
Читайте также: Наблюдатели ОБСЕ рассказали о нарушениях во время выборов в России
"Мы видим, что банки оказались очень уязвимыми от санкций, в том числе российские банки. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создает новый спрос на криптовалюты. Это объективно, это касается не только России, но и всех стран, против которых американцы применяют санкции", - объяснил он.
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