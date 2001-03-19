В России более 20 человек отравились неизвестным веществом

Среди пострадавших есть дети.



В поселке Калинин в Тамбовской области России более 20 человек, в том числе дети, отравились неизвестным веществом. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает «РИА Новости», пишет



При этом, по данным собеседника агентства, в больницы в результате инцидента были доставлены 29 человек.



Присутствовавшие на месте событий, в свою очередь, рассказали о госпитализации 22 человек, в том числе девяти детей.



«Отравление произошло после обнаружения и попытки вскрытия баллонов с неизвестным веществом». Эти емкости, по словам очевидцев, впоследствии были обнаружены на месте происшествия. «Баллоны находятся на улице, примерно в 50 м от ближайших жилых домов. 21 баллон отмечен зеленой полосой, три баллона — желтой полосой. На одном из баллонов с желтой полосой сбит вентиль, из него распространяется резкий запах неопределенного химического вещества», — рассказали изданию очевидцы.



Отравление произошло в цыганском поселке.



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«По предварительным данным, местные жители для сдачи в металлолом пилили баллоны из-под аммиака. Видимо, остатки газа распространились по округе», — уточнил источник издания в силовых структурах и добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В поселке Калинин в Тамбовской области России более 20 человек, в том числе дети, отравились неизвестным веществом. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает «РИА Новости», пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist При этом, по данным собеседника агентства, в больницы в результате инцидента были доставлены 29 человек.Присутствовавшие на месте событий, в свою очередь, рассказали о госпитализации 22 человек, в том числе девяти детей.«Отравление произошло после обнаружения и попытки вскрытия баллонов с неизвестным веществом». Эти емкости, по словам очевидцев, впоследствии были обнаружены на месте происшествия. «Баллоны находятся на улице, примерно в 50 м от ближайших жилых домов. 21 баллон отмечен зеленой полосой, три баллона — желтой полосой. На одном из баллонов с желтой полосой сбит вентиль, из него распространяется резкий запах неопределенного химического вещества», — рассказали изданию очевидцы.Отравление произошло в цыганском поселке.«По предварительным данным, местные жители для сдачи в металлолом пилили баллоны из-под аммиака. Видимо, остатки газа распространились по округе», — уточнил источник издания в силовых структурах и добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета.



