Раздел: Россия
В Подмосковье из-за сероводорода пострадали 39 школьников
Сперва предполагалось, что был распылен газовый баллончик.
В школе в подмосковном Волоколамске (Россия) 39 детей пострадали из-за сероводорода. Об этом сообщил "ТАСС" в среду информированный источник в экстренных службах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Он заверил, что это был не газовый баллончик, как предполагалось ранее, а резкий запах сероводорода от свалки в "Ядрово", где уже давно идут протесты.
"Мы считаем, что причина — свалка "Ядрово", никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую. Ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации", - сообщили в экстренной службе.
Между тем местные жители рассказали "Интерфаксу", что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона, и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали забрать детей из школ и детских садов домой.
Ранее в СМИ прошла информация, что дети попали в больницу из-за распыления газового баллончика в школе.
"В результате распыления газового баллончика в школе №2 Волоколамска 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, им поставлен диагноз "отравление газом раздражающего действия". При этом сам баллончик пока не обнаружен, но связывать произошедшее с мусорным полигоном источник не стал из-за очень локального числа пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются. Угрозы жизни пострадавших нет.
В школе в подмосковном Волоколамске (Россия) 39 детей пострадали из-за сероводорода. Об этом сообщил "ТАСС" в среду информированный источник в экстренных службах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Он заверил, что это был не газовый баллончик, как предполагалось ранее, а резкий запах сероводорода от свалки в "Ядрово", где уже давно идут протесты.
"Мы считаем, что причина — свалка "Ядрово", никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую. Ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации", - сообщили в экстренной службе.
Между тем местные жители рассказали "Интерфаксу", что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона, и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали забрать детей из школ и детских садов домой.
Ранее в СМИ прошла информация, что дети попали в больницу из-за распыления газового баллончика в школе.
"В результате распыления газового баллончика в школе №2 Волоколамска 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.
Читайте также: В России более 20 человек отравились неизвестным веществом
По его словам, им поставлен диагноз "отравление газом раздражающего действия". При этом сам баллончик пока не обнаружен, но связывать произошедшее с мусорным полигоном источник не стал из-за очень локального числа пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются. Угрозы жизни пострадавших нет.
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