В Подмосковье из-за сероводорода пострадали 39 школьников

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Чрезвычайная ситуация приключилась в одной из школ Российской Федерации. Трагедия произошла в Подмосковье. 15-летний школьник умер прямо на уроке в школе. Пока речь идет о том, что ребенку 1998 года рождения стало плохо во время уроков сразу после начала школьных занятий. Учителя оказали ему первую медицинскую помощь, однако