Раздел: Россия
Стрельба в российской школе: появились подробности
Школьница открыла стрельбу в учебном заведении.
Ученица 7 "Б" Аня, которая устроила стрельбу в школе Шадринска в России, сделала это потому, что обиделась на своих одноклассников. Дети издевались над внешностью школьницы. Аня попросила свою старшую сестру Наташу помочь отомстить. Об этом сообщает Life.ru, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Перед инцидентом Наташа начала уговаривать маму купить ей пистолет для развлечения, чтобы "пострелять по банкам". Мать категорически была против, поэтому девочка обратилась к отцу, который в семье не живёт. Папа сделал девочке подарок. И тогда сестры решили осуществить свой план.
Они взяли с собой пистолет и канцелярский нож, и пошли в школу. В какой-то момент учитель географии вышел из кабинета в медпункт вместе с одноклассницей Ани, которой внезапно стало плохо. Тогда Аня с пистолетом в руках ворвалась в кабинет и стала стрелять по одноклассникам. Тем временем её сестра стояла у выхода из кабинета с канцелярским ножом в руках. В результате ранения получили пять учеников. Обе сестры задержаны, сейчас с ним работают следователи.
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В основном у детей диагностированы ушибы.
Ученица 7 "Б" Аня, которая устроила стрельбу в школе Шадринска в России, сделала это потому, что обиделась на своих одноклассников. Дети издевались над внешностью школьницы. Аня попросила свою старшую сестру Наташу помочь отомстить. Об этом сообщает Life.ru, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Перед инцидентом Наташа начала уговаривать маму купить ей пистолет для развлечения, чтобы "пострелять по банкам". Мать категорически была против, поэтому девочка обратилась к отцу, который в семье не живёт. Папа сделал девочке подарок. И тогда сестры решили осуществить свой план.
Они взяли с собой пистолет и канцелярский нож, и пошли в школу. В какой-то момент учитель географии вышел из кабинета в медпункт вместе с одноклассницей Ани, которой внезапно стало плохо. Тогда Аня с пистолетом в руках ворвалась в кабинет и стала стрелять по одноклассникам. Тем временем её сестра стояла у выхода из кабинета с канцелярским ножом в руках. В результате ранения получили пять учеников. Обе сестры задержаны, сейчас с ним работают следователи.
Читайте также: В России 13-летняя девочка открыла стрельбу в школе
В основном у детей диагностированы ушибы.
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