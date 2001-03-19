» » Стрельба в российской школе: появились подробности
Раздел: Россия  
0

Стрельба в российской школе: появились подробности

Стрельба в российской школе: появились подробностиШкольница открыла стрельбу в учебном заведении.

Ученица 7 "Б" Аня, которая устроила стрельбу в школе Шадринска в России, сделала это потому, что обиделась на своих одноклассников. Дети издевались над внешностью школьницы. Аня попросила свою старшую сестру Наташу помочь отомстить. Об этом сообщает Life.ru, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Перед инцидентом Наташа начала уговаривать маму купить ей пистолет для развлечения, чтобы "пострелять по банкам". Мать категорически была против, поэтому девочка обратилась к отцу, который в семье не живёт. Папа сделал девочке подарок. И тогда сестры решили осуществить свой план.

Они взяли с собой пистолет и канцелярский нож, и пошли в школу. В какой-то момент учитель географии вышел из кабинета в медпункт вместе с одноклассницей Ани, которой внезапно стало плохо. Тогда Аня с пистолетом в руках ворвалась в кабинет и стала стрелять по одноклассникам. Тем временем её сестра стояла у выхода из кабинета с канцелярским ножом в руках. В результате ранения получили пять учеников. Обе сестры задержаны, сейчас с ним работают следователи.

Читайте также: В России 13-летняя девочка открыла стрельбу в школе

В основном у детей диагностированы ушибы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, стрельба

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:18 » Автор: Татьяна Шедько
     1543
     0

Похожие новости по теме

В России 13-летняя девочка открыла стрельбу в школе В России 13-летняя девочка открыла стрельбу в школе

В результате стрельбы пострадали семь человек.

Поножовщина в российской школе: пострадала девочка Поножовщина в российской школе: пострадала девочка

Девочка доставлена в больницу.

Стрельба в подмосковной школе: новые подробности Стрельба в подмосковной школе: новые подробности

Школьник устроил стрельбу из-за насмешек одноклассников.

Под Москвой ученик открыл стрельбу в школе: несколько пострадавших Под Москвой ученик открыл стрельбу в школе: несколько пострадавших

Парень выстрелил в голову учительнице информатики.

В России сын депутата устроил стрельбу в школе В России сын депутата устроил стрельбу в школе

Десятиклассник начал стрелять по семиклассникам.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх