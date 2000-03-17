» » Новый Гитлер: глава МИД Великобритании ярко охарактеризовал президента России
Раздел: Россия  
0

Новый Гитлер: глава МИД Великобритании ярко охарактеризовал президента России

Новый Гитлер: глава МИД Великобритании ярко охарактеризовал президента РоссииПутин ведет себя агрессивно и не учитывает мнение международных партнеров.

Президент России Владимир Путин использует те же методы, что в свое время лидер нацистской Германии Адольф Гитлер для усиления имиджа страны.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время выступления в парламенте Соединенного Королевства, передает The Guardian.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Как и многие другие недемократические персоналии действуют перед выборами или определенным политическим моментом, всегда привлекательно создавать образ врага в публичном воображении. И это то, как я считаю, было попыткой взбудоражить российский электорат", – отметил дипломат.

Как добавил он, Владимир Путчин использует Чемпионат мира по футболу так же, как в свое время Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для усиления имиджа страны, но, по его мнению, было бы неправильно наказывать за это британских болельщиков или команду, взамен необходимо обсудить с Москвой вопрос безопасности британских граждан.

"Путин ведет себя агрессивно и не учитывает мнение международных партнеров. Путин стремится создавать проблемы где возможно, потому что желает показать гражданам своей страны, что после распада Советского Союза Россия снова сильна, поскольку думает, что она проиграла", – отметил Джонсон.

Читайте также: Гитлер, Ким Чен Ир и Кадаффи стали героями скандальной рекламы. Фото


В то же время глава МИД Великобритании заявил, что не считает действующего хозяина Кремля демократически избранным президентом.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Гитлер, Путин, глава МИД Великобритании

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:21 » Автор: Едгар Букмирза
     289
     0

Похожие новости по теме

Путин назвал свою версию отравления Скрипаля Путин назвал свою версию отравления Скрипаля

Российский президент уверен, что использовалось не боевое отравляющее вещество.

Путин сделал заявление о Навальном Путин сделал заявление о Навальном

Президент России Владимир Путин заявил, что американская администрация хотела бы видеть Алексея Навального в числе руководителей России.

Путин считает огромной катастрофой распад СССР, - Песков Путин считает огромной катастрофой распад СССР, - Песков

У России существует "потребность новой интеграции на пространстве бывшего СССР".

Brexit может негативно повлиять Россию Brexit может негативно повлиять Россию

Путин не смеется от возможного выхода Великобритании из ЕС.

«Мы не собираемся ввязываться в геополитические игры», – Путин «Мы не собираемся ввязываться в геополитические игры», – Путин

Однако, заявил лидер РФ, необходимо защитить суверенитет и целостность России.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх