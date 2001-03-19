Раздел: Россия
Несколько российских СМИ отказались сотрудничать с Госдумой
Причина - дело о сексуальных домогательствах депутата Слуцкого.
В России ряд СМИ решили отказаться от сотрудничества с Госдумой в связи с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
В частности, в РБК объявили, что отзывают из Госдумы всех своих корреспондентов. Так же поступили телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы". Газета "Коммерсант" решила, что не будет взаимодействовать со Слуцким и комиссией по этике. "Лента.ру" пообещала удалить все материалы, связанные с депутатом.
В Госдуме бойкот СМИ после решения по Слуцкому назвали "противоречащим важнейшей задаче прессы".
"Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества", – заявил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает "Медуза".
Отметим, 21 марта в закрытом режиме состоялось заседание думской комиссии по этике, которая рассматривала заявления журналисток о домогательствах со стороны главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. В комиссию пожаловались на Слуцкого корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук. Заявлявшая о домогательствах со стороны депутата заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе в комиссию не жаловалась. Также в комиссию поступило обращение разобраться с ситуацией от экс-кандидата в президенты Ксении Собчак.
Сначала свои пояснения комиссии давали журналистки, а после их ухода — сам Слуцкий. По итогам заседания глава комиссии по этике Отари Аршба заявил, что "комиссия не находит нарушений поведенческих у коллеги Слуцкого".
Ранее депутат в соцсетях заявил, что "попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию". 8 марта он в Facebook извинился перед женщинами, которых когда-либо обидел, и сказал, что произошло это не по злому умыслу.
Читайте также: В России прокомментировали информацию о возможной отставке Лаврова
В связи с позицией комиссии ряд СМИ решили бойкотировать Госдуму.
В России ряд СМИ решили отказаться от сотрудничества с Госдумой в связи с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
В частности, в РБК объявили, что отзывают из Госдумы всех своих корреспондентов. Так же поступили телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы". Газета "Коммерсант" решила, что не будет взаимодействовать со Слуцким и комиссией по этике. "Лента.ру" пообещала удалить все материалы, связанные с депутатом.
В Госдуме бойкот СМИ после решения по Слуцкому назвали "противоречащим важнейшей задаче прессы".
"Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества", – заявил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает "Медуза".
Отметим, 21 марта в закрытом режиме состоялось заседание думской комиссии по этике, которая рассматривала заявления журналисток о домогательствах со стороны главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. В комиссию пожаловались на Слуцкого корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук. Заявлявшая о домогательствах со стороны депутата заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе в комиссию не жаловалась. Также в комиссию поступило обращение разобраться с ситуацией от экс-кандидата в президенты Ксении Собчак.
Сначала свои пояснения комиссии давали журналистки, а после их ухода — сам Слуцкий. По итогам заседания глава комиссии по этике Отари Аршба заявил, что "комиссия не находит нарушений поведенческих у коллеги Слуцкого".
Ранее депутат в соцсетях заявил, что "попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию". 8 марта он в Facebook извинился перед женщинами, которых когда-либо обидел, и сказал, что произошло это не по злому умыслу.
Читайте также: В России прокомментировали информацию о возможной отставке Лаврова
В связи с позицией комиссии ряд СМИ решили бойкотировать Госдуму.
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