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Раздел: Россия  
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В России два самолета совершили экстренную посадку

В России два самолета совершили экстренную посадкуСамолеты совершили посадку в Екатеринбурге.

Два лайнера совершили утром в четверг вынужденную посадку в Екатеринбурге, сообщил представитель аэропорта "Кольцово", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

По его словам, речь идет о самолетах компаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", летевших из Москвы в казахстанский Костанай и Омск.

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"Рейс Москва – Костанай совершил посадку в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета. Он приземлился в "Кольцово" в 5.05 по местному времени, а вылетел в 10.15. Рейс Москва – Омск приземлился также в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета. Он сел в 8.30, а вылетел в 11.55", — сказал представитель екатеринбургского аэропорта.


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 Теги: Россия, самолет

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Сегодня, 14:49 » Автор: Татьяна Шедько
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