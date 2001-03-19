Раздел: Россия
В России два самолета совершили экстренную посадку
Самолеты совершили посадку в Екатеринбурге.
Два лайнера совершили утром в четверг вынужденную посадку в Екатеринбурге, сообщил представитель аэропорта "Кольцово", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
По его словам, речь идет о самолетах компаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", летевших из Москвы в казахстанский Костанай и Омск.
Читайте также: Массовое отравление детей в России: новые подробности
"Рейс Москва – Костанай совершил посадку в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета. Он приземлился в "Кольцово" в 5.05 по местному времени, а вылетел в 10.15. Рейс Москва – Омск приземлился также в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета. Он сел в 8.30, а вылетел в 11.55", — сказал представитель екатеринбургского аэропорта.
Два лайнера совершили утром в четверг вынужденную посадку в Екатеринбурге, сообщил представитель аэропорта "Кольцово", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
По его словам, речь идет о самолетах компаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", летевших из Москвы в казахстанский Костанай и Омск.
Читайте также: Массовое отравление детей в России: новые подробности
"Рейс Москва – Костанай совершил посадку в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета. Он приземлился в "Кольцово" в 5.05 по местному времени, а вылетел в 10.15. Рейс Москва – Омск приземлился также в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета. Он сел в 8.30, а вылетел в 11.55", — сказал представитель екатеринбургского аэропорта.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1048
0
Оставьте свой комментарий