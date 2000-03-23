В России грузчик украл в аэропорту 50 тысяч евро

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В самолетах не было пассажиров и членов экипажа.

К счастью, в результате инцидента пострадавших нет.

Пакет с запрещенным синтетическим веществом был обнаружен при приеме груза. Сотрудники линейного отдела полиции изъяли в московском аэропорту Шереметьево почти 1,5 кг синтетического психоактивного вещества, запрещенного к обороту. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.