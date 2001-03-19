В России известная певица закатила скандал в самолете

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Во время рейса Душанбе-Москва, на борту самолета произошел трагический случай. Во время совершения полета умер один из пассажиров. Прямо перед посадкой самолета в московском аэропорту мужчине стало плохо. Уже на аэродроме позвонили в скорую помощь, но она не успела доехать. А точнее, пассажир умер еще до того, как самолет