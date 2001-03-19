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Раздел: Россия  
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В России известная певица закатила скандал в самолете

В России известная певица закатила скандал в самолетеСкандал разгорелся из-за собаки.

Известную советскую и российскую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва – Омск из-за того, что она на борту самолета стала героиней громкого скандала, поскольку устроила перепалку и стычку со стюардессой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.

Как сообщает российское издание "Народные новости", исполнительница не захотела расстаться с любимой собакой даже во время полета и отказалась подчиняться требованиям бортпроводницы.

Подчеркивается, что по правилам авиаперевозок, животных следует перевозить в специальных клетках, однако Успенская отказалась выполнять такие требования бортпроводницы.

В итоге вспыхнула потасовка: певица оттолкнула сотрудницу экипажа.

Поэтому, экипажу пришлось вызвать полицейских, которые не позволили исполнительнице вылететь.

Позже стало известно, что Успенской все же удалось улететь в Омск после того, как она поменяла билеты в аэропорту на другой рейс.

К слову, певица в комментарии одному из российских телеканалов обнародовала свою версию событий. Так, по ее словам, она зашла в самолет, но дорогу ей преградила бортпроводница, которая потребовала поместить собаку в переноску.

У нас сумочка была в руках, только надо было ее открыть, а она не давала этого сделать. Такое поведение я считаю бестактным, поэтому мой директор попросил других членов экипажа заменить сотрудницу во время обслуживания в бизнес-классе, но та пошла к командиру экипажа. После этого меня и сняли с рейса,
– отметила "звезда".

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В то же время Успенская предположила, что инцидент произошел из-за того, что она попросила поменять бортпроводницу.

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 Теги: Россия, Успенская

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Сегодня, 17:21 » Автор: Татьяна Шедько
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