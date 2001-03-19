В России отреагировали на обвинения в вербовке Савченко

Песков прокомментировал ситуацию.



В Кремле назвали "чушью" информацию о вербовке народного депутата Украины Надежды Савченко Россией, а также заявили, что это внутреннее дело Украины, передает



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "дело Савченко" является внутренним украинским вопросом.



"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", – сказал он.



Песков также отметил, что интересно, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".



Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Савченко до 20 мая, а накануне Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.



В Верховной Раде Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.



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Луценко также заявлял, что есть факты предоставления оружия со стороны РФ для терактов в Киеве. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Кремле назвали "чушью" информацию о вербовке народного депутата Украины Надежды Савченко Россией, а также заявили, что это внутреннее дело Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "дело Савченко" является внутренним украинским вопросом."Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", – сказал он.Песков также отметил, что интересно, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Савченко до 20 мая, а накануне Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.В Верховной Раде Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.Луценко также заявлял, что есть факты предоставления оружия со стороны РФ для терактов в Киеве.



