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Раздел: Россия  
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В России отреагировали на обвинения в вербовке Савченко

В России отреагировали на обвинения в вербовке Савченко Песков прокомментировал ситуацию.

В Кремле назвали "чушью" информацию о вербовке народного депутата Украины Надежды Савченко Россией, а также заявили, что это внутреннее дело Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "дело Савченко" является внутренним украинским вопросом.

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", – сказал он.

Песков также отметил, что интересно, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Савченко до 20 мая, а накануне Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В Верховной Раде Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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Луценко также заявлял, что есть факты предоставления оружия со стороны РФ для терактов в Киеве.
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 Теги: Савченко, Песков

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Сегодня, 16:27 » Автор: Анна Мартынова
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