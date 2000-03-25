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Раздел: Россия  
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"Восходящий царь": Путин попал на обложку Time с короной на голове

"Восходящий царь": Путин попал на обложку Time с короной на головеПутин появится на обложке всех изданий, кроме американского.

Американский журнал Time разместил на обложке нового номера президента России Владимира Путина. Номер появится в продаже 2 апреля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Путина изобразили в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Судя по обложке, одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".

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У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Восходящий царь": Путин попал на обложку Time с короной на голове
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 Теги: Восходящий царь, Путин, Time

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Вчера, 23:33 » Автор: Едгар Букмирза
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