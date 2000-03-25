"Восходящий царь": Путин попал на обложку Time с короной на голове

Путин появится на обложке всех изданий, кроме американского.



Американский журнал Time разместил на обложке нового номера президента России Владимира Путина. Номер появится в продаже 2 апреля.



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Путина изобразили в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Судя по обложке, одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".



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У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Американский журнал Time разместил на обложке нового номера президента России Владимира Путина. Номер появится в продаже 2 апреля.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Путина изобразили в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Судя по обложке, одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



