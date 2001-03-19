Раздел: Россия
Песков рассказал о новых планах Путина в отношении Запада
Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Путин "знает, что делать".
Президент РФ Владимир Путин, который 18 марта был переизбран на новый срок, знает, как будет дальше работать на своём посту. Об этом в интервью заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Главное, что президент знает, что делать и как делать дальше. Он полон планов, времени на передышку нет. Потому что обозначены очень амбициозные цели, связанные с рывком развития России. Это и технологический рывок, и рывок в улучшении качества жизни людей, повышение уровня благосостояния. Детальная дорожная карта ясна президенту, и без каких либо промедлений она будет реализовываться", − отметил Песков.
Также он подчеркнул, что внешняя политика России останется последовательной и конструктивной и Путин никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов страны.
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"Международная повестка дня достаточно накаленная, скорее, неблагоприятная для России. Внешняя политика Путина... нацелена на выстраивание добрых отношений со всеми государствами. Как говорит сам президент, настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства", − указал представитель Путина и добавил, что российский лидер "никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России".
Президент РФ Владимир Путин, который 18 марта был переизбран на новый срок, знает, как будет дальше работать на своём посту. Об этом в интервью заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Главное, что президент знает, что делать и как делать дальше. Он полон планов, времени на передышку нет. Потому что обозначены очень амбициозные цели, связанные с рывком развития России. Это и технологический рывок, и рывок в улучшении качества жизни людей, повышение уровня благосостояния. Детальная дорожная карта ясна президенту, и без каких либо промедлений она будет реализовываться", − отметил Песков.
Также он подчеркнул, что внешняя политика России останется последовательной и конструктивной и Путин никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов страны.
Читайте также: Эксперт рассказал о скрытых комплексах Путина
"Международная повестка дня достаточно накаленная, скорее, неблагоприятная для России. Внешняя политика Путина... нацелена на выстраивание добрых отношений со всеми государствами. Как говорит сам президент, настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства", − указал представитель Путина и добавил, что российский лидер "никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России".
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