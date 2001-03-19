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Россия хочет построить мост в Северную Корею, - СМИ
Первые переговоры между РФ и КНДР прошли на этой неделе
РФ планирует мостом соединить свои территории на Дальнем Востоке с Северной Кореей. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Уточняется, что сейчас между Россией и КНДР осуществляется железнодорожное сообщение по "Мосту дружбы" через реку Туманная на границе государств. Новый мост позволит перевозить грузы без необходимости въезда на территорию Китая.
По сообщениям властей Северной Кореи, между КНДР и Китаем действует более двух десятков пунктов пропуска, а с Россией в данный момент ни одного. Строительство нового моста позволит сократить и удешевить экспорт товаров из России в КНДР.
Первые переговоры между РФ и КНДР прошли на этой неделе. Газета отмечает, что строительство нового моста выходит за рамки режима санкций ООН против КНДР.
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Россия и Северная Корея, безусловно, имеют историю торговли, отмечает издание. Во время холодной войны Советский Союз был самым крупным финансовым союзником Северной Кореи, на долю которого приходилось почти половина внешней торговли КНДР в 1970-х и 1980-х годах.
РФ планирует мостом соединить свои территории на Дальнем Востоке с Северной Кореей. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Уточняется, что сейчас между Россией и КНДР осуществляется железнодорожное сообщение по "Мосту дружбы" через реку Туманная на границе государств. Новый мост позволит перевозить грузы без необходимости въезда на территорию Китая.
По сообщениям властей Северной Кореи, между КНДР и Китаем действует более двух десятков пунктов пропуска, а с Россией в данный момент ни одного. Строительство нового моста позволит сократить и удешевить экспорт товаров из России в КНДР.
Первые переговоры между РФ и КНДР прошли на этой неделе. Газета отмечает, что строительство нового моста выходит за рамки режима санкций ООН против КНДР.
Читайте также: СМИ: Россия поставляет в Северную Корею нефть, несмотря на санкции
Россия и Северная Корея, безусловно, имеют историю торговли, отмечает издание. Во время холодной войны Советский Союз был самым крупным финансовым союзником Северной Кореи, на долю которого приходилось почти половина внешней торговли КНДР в 1970-х и 1980-х годах.
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