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Раздел: Россия  
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В России из-за пожара в торговом центре погибли четверо детей

В России из-за пожара в торговом центре погибли четверо детейТрагедия произошла в Кемерово.

Четверо детей погибли при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре российского города Кемерово, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", – рассказали спасатели.

Проводится эвакуация, на месте работают все службы города. Отмечается, предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинотеатров.

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На ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.





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 Теги: Россия, пожар

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Сегодня, 14:49 » Автор: Татьяна Ларина
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