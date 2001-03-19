Раздел: Россия
В России из-за пожара в торговом центре погибли четверо детей
Трагедия произошла в Кемерово.
Четверо детей погибли при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре российского города Кемерово, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", – рассказали спасатели.
Проводится эвакуация, на месте работают все службы города. Отмечается, предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинотеатров.
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На ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.
Четверо детей погибли при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре российского города Кемерово, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", – рассказали спасатели.
Проводится эвакуация, на месте работают все службы города. Отмечается, предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинотеатров.
Читайте также: Жуткий пожар в Одессе: погибли четверо детей
На ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.
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