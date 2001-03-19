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Раздел: Россия  
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Смертельный пожар в Кемерово: новые подробности

Смертельный пожар в Кемерово: новые подробностиСледком РФ уточнил данные по количеству жертв и пострадавших при пожаре в Кемерово

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли трое детей и женщина, еще 26 человек пострадали. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются", - сообщила Петренко.

Сообщается, что тела жертв обнаружили в игровой комнате. Они погибли от отравления продуктами горения. Всего эвакуировали более 100 посетителей ТЦ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, которое уже передано в Центральный аппарат СК. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Напомним, в российском городе Кемерово загорелся торговый центр, ранее сообщалось о четырех погибших детях.
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 Теги: Россия, Кемерово

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Сегодня, 17:44 » Автор: Татьяна Ларина
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