В РФ заявили, что в "выборы" Путина вмешивались из-за рубежа

Речь идет о призывах бойкотировать голосование.



Глава комиссии Совфеда РФ Андрей Климов заявил, что Совет Федерации располагает информацией о многочисленных попытках вмешательства в выборы президента России из-за рубежа.



Об этом пишет



Как сообщают РИА Новости, по словам главы комиссии по защите государственного суверенитета, речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК и информ-атаках.



"Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов", - сообщил Климов.



Он добавил, что может представить "тысячи фактов разрозненного вмешательства".



"Помехи в проведении голосования в Украине также можно считать попыткой повлиять на исход выборов", - заявли Климов. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли отдать свой голос из-за действий украинских властей.



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Климов сообщил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, где проанализирует попытки вмешательства в российские выборы, а к началу мая верхняя палата Совфеда РФ представит доклад, в котором предъявит факты, свидетельствующие о попытках вмешательства в выборы президента. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Глава комиссии Совфеда РФ Андрей Климов заявил, что Совет Федерации располагает информацией о многочисленных попытках вмешательства в выборы президента России из-за рубежа.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua Как сообщают РИА Новости, по словам главы комиссии по защите государственного суверенитета, речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК и информ-атаках."Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов", - сообщил Климов.Он добавил, что может представить "тысячи фактов разрозненного вмешательства"."Помехи в проведении голосования в Украине также можно считать попыткой повлиять на исход выборов", - заявли Климов. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли отдать свой голос из-за действий украинских властей.Климов сообщил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, где проанализирует попытки вмешательства в российские выборы, а к началу мая верхняя палата Совфеда РФ представит доклад, в котором предъявит факты, свидетельствующие о попытках вмешательства в выборы президента.



