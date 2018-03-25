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Раздел: Россия  
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В РФ заявили, что в "выборы" Путина вмешивались из-за рубежа

В РФ заявили, что в "выборы" Путина вмешивались из-за рубежаРечь идет о призывах бойкотировать голосование.

Глава комиссии Совфеда РФ Андрей Климов заявил, что Совет Федерации располагает информацией о многочисленных попытках вмешательства в выборы президента России из-за рубежа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Как сообщают РИА Новости, по словам главы комиссии по защите государственного суверенитета, речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК и информ-атаках.

"Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов", - сообщил Климов.

Он добавил, что может представить "тысячи фактов разрозненного вмешательства".

"Помехи в проведении голосования в Украине также можно считать попыткой повлиять на исход выборов", - заявли Климов. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли отдать свой голос из-за действий украинских властей.

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Климов сообщил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, где проанализирует попытки вмешательства в российские выборы, а к началу мая верхняя палата Совфеда РФ представит доклад, в котором предъявит факты, свидетельствующие о попытках вмешательства в выборы президента.
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 Теги: РФ, Путин, выборы

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25-03-2018, 23:38 » Автор: Едгар Букмирза
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