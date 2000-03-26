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Песков назвал британские обвинения в адрес РФ "невиданным хамством"
Пресс-секретарь Путина прокомментировал отравление Скрипаля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери провокацией и заявил, что они "граничат с бандитизмом", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
"Это (обвинения - ред.) - невиданное хамство. Никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать", - отметил он.
Песков добавил: "Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно - граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела".
"Что за этим стоит? Внутренние проблемы Британии, или ее проблемы взаимоотношений с союзниками, или еще что-то? Это, скорее всего, не наше дело. Наше дело - как справиться с этой провокацией", - заявил пресс-секретарь Путина.
Песков добавил, что Путин сформулировал свою позицию: " Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас, и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить".
Как известно, отравленных россиян - Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.
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Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери провокацией и заявил, что они "граничат с бандитизмом", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
"Это (обвинения - ред.) - невиданное хамство. Никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать", - отметил он.
Песков добавил: "Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно - граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела".
"Что за этим стоит? Внутренние проблемы Британии, или ее проблемы взаимоотношений с союзниками, или еще что-то? Это, скорее всего, не наше дело. Наше дело - как справиться с этой провокацией", - заявил пресс-секретарь Путина.
Песков добавил, что Путин сформулировал свою позицию: " Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас, и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить".
Как известно, отравленных россиян - Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.
Читайте также: Песков рассказал о новых планах Путина в отношении Запада
Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.
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