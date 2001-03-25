Раздел: Россия
В РФ пригрозили странам, которые высылают российских дипломатов
Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов.
В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выражает решительный протест в связи с выдворением российских дипломатов из ряда стран - членов ЕС и НАТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.
"Рассматриваем этот шаг как недружественный и такой, что не отвечает задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, который произошел 4 марта этого года в Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, которые пошли на поводу у властей Великобритании в так называемом "Деле Скрипалей" и не смогли разобраться в обстоятельствах того, что произошло, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", – говорится в заявлении.
Кроме того, в российском МИД также обвинили британскую власть в том, что она "де-факто заняла заангажированную, предвзятую и лицемерную позицию".
Читайте также: США и страны ЕС заявили о высылке российских дипломатов
Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем,– пригрозили у Лаврова.
В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выражает решительный протест в связи с выдворением российских дипломатов из ряда стран - членов ЕС и НАТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.
"Рассматриваем этот шаг как недружественный и такой, что не отвечает задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, который произошел 4 марта этого года в Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, которые пошли на поводу у властей Великобритании в так называемом "Деле Скрипалей" и не смогли разобраться в обстоятельствах того, что произошло, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", – говорится в заявлении.
Кроме того, в российском МИД также обвинили британскую власть в том, что она "де-факто заняла заангажированную, предвзятую и лицемерную позицию".
Читайте также: США и страны ЕС заявили о высылке российских дипломатов
Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем,– пригрозили у Лаврова.
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