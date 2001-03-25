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Раздел: Россия  
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Массовый митинг в Кемерово: на место стягивают силовиков и автозаки

Массовый митинг в Кемерово: на место стягивают силовиков и автозаки На площади собрались тысячи человек.

Российские силовики наращивают свои силы в Кемерово, где во вторник, 27 марта, начался массовый митинг, спровоцированный гибелью детей во время пожара в ТЦ Зимняя вишня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как передает Интерфакс-Украина, к площади Советов, где собрались несколько тысяч человек, подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа.

В свою очередь митингующие продолжают требовать отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который во время пожара в ТЦ даже не посетил место происшествия.

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Ранее сообщалось, что в центре российского города Кемерово начался стихийный митинг.
Массовый митинг в Кемерово: на место стягивают силовиков и автозаки

Массовый митинг в Кемерово: на место стягивают силовиков и автозаки

Массовый митинг в Кемерово: на место стягивают силовиков и автозаки

Массовый митинг в Кемерово: на место стягивают силовиков и автозаки

Массовый митинг в Кемерово: на место стягивают силовиков и автозаки

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 Теги: Кемерово, митинг

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Сегодня, 10:35 » Автор: Татьяна Шедько
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