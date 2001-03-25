Раздел: Россия
Массовый митинг в Кемерово: на место стягивают силовиков и автозаки
На площади собрались тысячи человек.
Российские силовики наращивают свои силы в Кемерово, где во вторник, 27 марта, начался массовый митинг, спровоцированный гибелью детей во время пожара в ТЦ Зимняя вишня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как передает Интерфакс-Украина, к площади Советов, где собрались несколько тысяч человек, подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа.
В свою очередь митингующие продолжают требовать отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который во время пожара в ТЦ даже не посетил место происшествия.
Читайте также: Трагедия в Кемерово: жители вышли на массовый митинг
Ранее сообщалось, что в центре российского города Кемерово начался стихийный митинг.
Российские силовики наращивают свои силы в Кемерово, где во вторник, 27 марта, начался массовый митинг, спровоцированный гибелью детей во время пожара в ТЦ Зимняя вишня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как передает Интерфакс-Украина, к площади Советов, где собрались несколько тысяч человек, подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа.
В свою очередь митингующие продолжают требовать отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который во время пожара в ТЦ даже не посетил место происшествия.
Читайте также: Трагедия в Кемерово: жители вышли на массовый митинг
Ранее сообщалось, что в центре российского города Кемерово начался стихийный митинг.
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