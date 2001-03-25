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Раздел: Россия  
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В Кемерово вновь возник пожар в торговом центре

В Кемерово вновь возник пожар в торговом центреСпасателей попросили покинуть помещения.

В кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" снова пожар. Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений. Об этом пишет в своем телеграм-канал Mash, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"В "Зимней вишне" снова пожар. Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений. К очагу подают пожарные стволы. Из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым.", – говорится в сообщении.

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Новое возгорание в "Вишне" удалось потушить быстро. Общая площадь была всего 5 кв. метров. Всем разрешено снова вернуться в ТЦ.
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 Теги: Кемерово, пожар

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Сегодня, 16:51 » Автор: Татьяна Шедько
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