Раздел: Россия
В Кемерово вновь возник пожар в торговом центре
Спасателей попросили покинуть помещения.
В кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" снова пожар. Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений. Об этом пишет в своем телеграм-канал Mash, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В "Зимней вишне" снова пожар. Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений. К очагу подают пожарные стволы. Из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым.", – говорится в сообщении.
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Новое возгорание в "Вишне" удалось потушить быстро. Общая площадь была всего 5 кв. метров. Всем разрешено снова вернуться в ТЦ.
В кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" снова пожар. Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений. Об этом пишет в своем телеграм-канал Mash, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В "Зимней вишне" снова пожар. Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений. К очагу подают пожарные стволы. Из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым.", – говорится в сообщении.
Читайте также: Трагедия в Кемерово: в России объявили общенациональный траур
Новое возгорание в "Вишне" удалось потушить быстро. Общая площадь была всего 5 кв. метров. Всем разрешено снова вернуться в ТЦ.
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