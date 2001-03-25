Раздел: Россия
Эксперт назвал основной изъян в идеологии России
Таким взглядом на окружающий мир и на своих граждан страна показывает настоящую отсталость.
Оккупировав часть Украины, Россия нарушила основные принципы миропорядка и считает допустимым проводить такую политику в отношении других стран.
Об этом рассказал бывший глава Европарламента, ныне руководитель миссии ЕП по реформированию Верховной Рады Украины Пэт Кокс. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Ключевая проблема заключается в том, что вы – независимое государство, на которое Кремль смотрит сквозь призму Донбасса и Крыма, и это демонстрирует убежденность Москвы в том, что ваш суверенный корабль не волен решать, что он хочет делать. Свободная Украина сделала свой выбор – смотреть больше в сторону Западной Европы, чем в сторону Москвы. И это определило ее взгляд о том, что вам не позволено этого делать. Это и есть причина, почему произошла интервенция – как наказание, как урок", - считает политик.
Также Кокс отмечет, что президент РФ Владимир Путин считает допустимым вмешательство во внутренние дела других стран для защиты так называемых "русских граждан", при том что они на самом деле являются гражданами независимых государств.
"Они живут в странах Балтии, СНГ и здесь, в Украине. Но устав ООН своим первым правилом имеет уважение к суверенитету других государств-членов. И тем, кого жестоко наказали за такое неуважение, был Саддам Хусейн после вторжения в Кувейт. Президент Путин достиг влияния через аннексию Крыма и конфликт на Донбассе еще и из-за отрицания своей причастности, поэтому я и сказал, что это цинично. Ведь, конечно, Россия вовлечена в конфликт, и отрицание этого - цинизм. Все эти вещи разрушают верховенство права и являются фундаментальным неуважением к суверенитету свободного государства", - говорит политик, добавляя, что вторжение в Украину стало фундаментальным нарушением принципов устройства, заложенного после Второй мировой войны.
Читайте также: Эксперт назвал два варианта развития ситуации с ПриватБанком
В данном контексте он также отмечает, что цивилизованные страны строятся на принципах, среди которых основными являются суверенитет и территориальная целостность.
"Аргументы, которыми Владимир Путин пытается оправдать себя, типа "а как насчет Косово и Сербии?", ведут в никуда. Ведь как тогда насчет империи Габсбургов после Первой мировой войны, к которой принадлежала какая-то часть современных Венгрии, Украины и не только их? Как? Мы должны идти по этой дороге и переписывать историю? Ответ будет такой: те, кто хотят переписать историю, должны ее повторить. А историю 20 века не стоит повторять", - уверен Кокс.
Оккупировав часть Украины, Россия нарушила основные принципы миропорядка и считает допустимым проводить такую политику в отношении других стран.
Об этом рассказал бывший глава Европарламента, ныне руководитель миссии ЕП по реформированию Верховной Рады Украины Пэт Кокс. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Ключевая проблема заключается в том, что вы – независимое государство, на которое Кремль смотрит сквозь призму Донбасса и Крыма, и это демонстрирует убежденность Москвы в том, что ваш суверенный корабль не волен решать, что он хочет делать. Свободная Украина сделала свой выбор – смотреть больше в сторону Западной Европы, чем в сторону Москвы. И это определило ее взгляд о том, что вам не позволено этого делать. Это и есть причина, почему произошла интервенция – как наказание, как урок", - считает политик.
Также Кокс отмечет, что президент РФ Владимир Путин считает допустимым вмешательство во внутренние дела других стран для защиты так называемых "русских граждан", при том что они на самом деле являются гражданами независимых государств.
"Они живут в странах Балтии, СНГ и здесь, в Украине. Но устав ООН своим первым правилом имеет уважение к суверенитету других государств-членов. И тем, кого жестоко наказали за такое неуважение, был Саддам Хусейн после вторжения в Кувейт. Президент Путин достиг влияния через аннексию Крыма и конфликт на Донбассе еще и из-за отрицания своей причастности, поэтому я и сказал, что это цинично. Ведь, конечно, Россия вовлечена в конфликт, и отрицание этого - цинизм. Все эти вещи разрушают верховенство права и являются фундаментальным неуважением к суверенитету свободного государства", - говорит политик, добавляя, что вторжение в Украину стало фундаментальным нарушением принципов устройства, заложенного после Второй мировой войны.
Читайте также: Эксперт назвал два варианта развития ситуации с ПриватБанком
В данном контексте он также отмечает, что цивилизованные страны строятся на принципах, среди которых основными являются суверенитет и территориальная целостность.
"Аргументы, которыми Владимир Путин пытается оправдать себя, типа "а как насчет Косово и Сербии?", ведут в никуда. Ведь как тогда насчет империи Габсбургов после Первой мировой войны, к которой принадлежала какая-то часть современных Венгрии, Украины и не только их? Как? Мы должны идти по этой дороге и переписывать историю? Ответ будет такой: те, кто хотят переписать историю, должны ее повторить. А историю 20 века не стоит повторять", - уверен Кокс.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
176
0
Оставьте свой комментарий