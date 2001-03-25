Задымился и не взлетел: в аэропорту Домодедово произошло ЧП

Рейс в Новосибирск пришлось отменить из-за проблем на взлёте.



Пассажирский самолет Boeing 737, готовившийся вылететь из Москвы в Новосибирск, вечером 27 марта задымился на взлетной полосе в аэропорту Домодедово, сообщает



По данным агентства, задымление произошло сначала в кабине пилотов, а затем – в салоне самолета. Командир судна применил экстренное торможение. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.



В пресс-службе аэропорта заверили, что никто не пострадал. Сейчас самолет буксируют со взлетно-посадочной полосы.



Пассажирка самолета Марина Котлярова рассказала, что спасатели прибыли только через 15 минут после эвакуации. При этом автомобили экстренных служб перепутали взлетную полосу, на которой произошло задымление.



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"За это время самолет с несколькими тоннами топлива на борту мог уже пару раз взорваться", – отметила она. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пассажирский самолет Boeing 737, готовившийся вылететь из Москвы в Новосибирск, вечером 27 марта задымился на взлетной полосе в аэропорту Домодедово, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон По данным агентства, задымление произошло сначала в кабине пилотов, а затем – в салоне самолета. Командир судна применил экстренное торможение. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.В пресс-службе аэропорта заверили, что никто не пострадал. Сейчас самолет буксируют со взлетно-посадочной полосы.Пассажирка самолета Марина Котлярова рассказала, что спасатели прибыли только через 15 минут после эвакуации. При этом автомобили экстренных служб перепутали взлетную полосу, на которой произошло задымление."За это время самолет с несколькими тоннами топлива на борту мог уже пару раз взорваться", – отметила она.



