Раздел: Россия
Задымился и не взлетел: в аэропорту Домодедово произошло ЧП
Рейс в Новосибирск пришлось отменить из-за проблем на взлёте.
Пассажирский самолет Boeing 737, готовившийся вылететь из Москвы в Новосибирск, вечером 27 марта задымился на взлетной полосе в аэропорту Домодедово, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
По данным агентства, задымление произошло сначала в кабине пилотов, а затем – в салоне самолета. Командир судна применил экстренное торможение. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.
В пресс-службе аэропорта заверили, что никто не пострадал. Сейчас самолет буксируют со взлетно-посадочной полосы.
Пассажирка самолета Марина Котлярова рассказала, что спасатели прибыли только через 15 минут после эвакуации. При этом автомобили экстренных служб перепутали взлетную полосу, на которой произошло задымление.
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"За это время самолет с несколькими тоннами топлива на борту мог уже пару раз взорваться", – отметила она.
Пассажирский самолет Boeing 737, готовившийся вылететь из Москвы в Новосибирск, вечером 27 марта задымился на взлетной полосе в аэропорту Домодедово, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
По данным агентства, задымление произошло сначала в кабине пилотов, а затем – в салоне самолета. Командир судна применил экстренное торможение. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.
В пресс-службе аэропорта заверили, что никто не пострадал. Сейчас самолет буксируют со взлетно-посадочной полосы.
Пассажирка самолета Марина Котлярова рассказала, что спасатели прибыли только через 15 минут после эвакуации. При этом автомобили экстренных служб перепутали взлетную полосу, на которой произошло задымление.
Читайте также: Очевидцы рассказали, что власти занижают количество жертв пожара в Кемерово
"За это время самолет с несколькими тоннами топлива на борту мог уже пару раз взорваться", – отметила она.
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