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Раздел: Россия  
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Россия отреагировала на резкое заявление Госдепа

Россия отреагировала на резкое заявление Госдепа Ответ появился в Twitter.

Государственный департамент США обозвал Российскую Федерацию чудищем из морских глубин множеством щупалец, которые достанут везде. Россия не заставила себя долго ждать с реакцией, которая была опубликована в Twitter посольства РФ в США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsone.

В России вспомнили, что подобными эпитетами пользовались нацисты и в ответ обвинили Госдеп в "антибольшевицком шоу".

"Сегодня мы стали свидетелями "большого антибольшевицкого шоу" в исполнении Госдепа США", - указали в российском посольстве.

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К твиту было прикреплено изображение антибольшевистского плаката времен нацистской Германии 1930-х годов. На нем изображен огромный красный паук в каске красноармейца, который "оседлал" земной шар, и надпись: "Большое антибольшевистское шоу".
Россия отреагировала на резкое заявление Госдепа

Россия отреагировала на резкое заявление Госдепа
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 Теги: Россия, США

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Сегодня, 12:14 » Автор: Татьяна Шедько
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