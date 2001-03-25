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Раздел: Россия  
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Трагедия в Кемерово: управляющую торгового центра арестовали

Трагедия в Кемерово: управляющую торгового центра арестовалиЖенщину арестовали на два месяца.

Заводский районный суд Кемерова в среду арестовал на два месяца Надежду Судденок, арендатора торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где произошел масшабный пожар и погибли 64 человека. Об этом сообщает ТАСС, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“Избрать меру пресечения ... в виде ареста до 25 мая 2018 года”, — сказал судья Дмитрий Шандров.

Управляющую обвиняют в оказании небезопасных услуг. Об аресте ходатайствовал представитель следствия. Адвокаты Судденок высказали несогласие с предъявленным обвинением и просили суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. По их словам, арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием.

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Один из защитников обратил внимание суда, что арендаторы помещений тоже являются потерпевшими, но претензий другим арендаторам и собственникам здания не предъявляют.
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 Теги: Кемерово, арест

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Сегодня, 15:31 » Автор: Татьяна Шедько
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