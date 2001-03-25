В России загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ

Журналисты и специалисты ехали на проверку безопасности ТЦ,



В России во Владимирской области в автобусе, который перевозил журналистов, произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, пишет



Как отмечается, загорелся моторный отсек автобуса ПАЗ, в котором журналисты и представители МЧС направлялись на проверку соблюдения пожарной безопасности местными торговыми центрами.



Инцидент произошел в среду днем около остановки "Гостиница "Заря".



"Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал", - сказал представитель МЧС.



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Журналистам был предоставлен другой автобус, на котором они продолжили рейд по торговым центрам. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В России во Владимирской области в автобусе, который перевозил журналистов, произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Как отмечается, загорелся моторный отсек автобуса ПАЗ, в котором журналисты и представители МЧС направлялись на проверку соблюдения пожарной безопасности местными торговыми центрами.Инцидент произошел в среду днем около остановки "Гостиница "Заря"."Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал", - сказал представитель МЧС.Журналистам был предоставлен другой автобус, на котором они продолжили рейд по торговым центрам.



