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Раздел: Россия  
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В России загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ

В России загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦЖурналисты и специалисты ехали на проверку безопасности ТЦ,

В России во Владимирской области в автобусе, который перевозил журналистов, произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, загорелся моторный отсек автобуса ПАЗ, в котором журналисты и представители МЧС направлялись на проверку соблюдения пожарной безопасности местными торговыми центрами.

Инцидент произошел в среду днем около остановки "Гостиница "Заря".

"Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал", - сказал представитель МЧС.

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Журналистам был предоставлен другой автобус, на котором они продолжили рейд по торговым центрам.
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 Теги: Россия, пожар

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Сегодня, 17:14 » Автор: Татьяна Шедько
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