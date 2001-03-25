Раздел: Россия
Трагедия в Кемерово: число пострадавших возросло
На данный момент уже известно о 79 пострадавших.
При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово пострадали 79 человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"На сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим", - добавил собеседник.
Накануне сообщалось о 76 пострадавших.
Читайте также: Трагедия в Кемерово: управляющую торгового центра арестовали
Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В МЧС РФ заявили, что пропавших без вести нет.
При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово пострадали 79 человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"На сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим", - добавил собеседник.
Накануне сообщалось о 76 пострадавших.
Читайте также: Трагедия в Кемерово: управляющую торгового центра арестовали
Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В МЧС РФ заявили, что пропавших без вести нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1133
0
Оставьте свой комментарий