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Раздел: Россия  
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Трагедия в Кемерово: число пострадавших возросло

Трагедия в Кемерово: число пострадавших возрослоНа данный момент уже известно о 79 пострадавших.

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово пострадали 79 человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"На сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим", - добавил собеседник.

Накануне сообщалось о 76 пострадавших.

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Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В МЧС РФ заявили, что пропавших без вести нет.
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 Теги: Кемерово, пострадавшие

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Сегодня, 10:06 » Автор: Татьяна Шедько
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