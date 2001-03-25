Раздел: Россия
В Петербурге горит торговый центр
Из торгового центра эвакуировали 60 человек.
В центре Санкт-Петербурга в четверг, 29 марта, произошел пожар в старейшем магазине города - торговом центре Дом ленинградской торговли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На месте работают десятки сотрудников ближайших пожарных частей. Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня.
Отмечается, что огонь охватил отдел одежды. Возгорание произошло на втором этаже, в помещении обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.
Посетители и персонал торгового центра - всего 60 человек - были эвакуированы на улицу.
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Пострадавших, по сообщениям спасателей, нет. Сейчас в здании продолжают работать пожарные, подробности произошедшего уточняются.
В центре Санкт-Петербурга в четверг, 29 марта, произошел пожар в старейшем магазине города - торговом центре Дом ленинградской торговли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На месте работают десятки сотрудников ближайших пожарных частей. Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня.
Отмечается, что огонь охватил отдел одежды. Возгорание произошло на втором этаже, в помещении обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.
Посетители и персонал торгового центра - всего 60 человек - были эвакуированы на улицу.
Читайте также: Трагедия в Кемерово: число пострадавших возросло
Пострадавших, по сообщениям спасателей, нет. Сейчас в здании продолжают работать пожарные, подробности произошедшего уточняются.
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