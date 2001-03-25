Раздел: Россия
В России из ТРЦ эвакуировали 170 человек - СМИ
Причина эвакуации - короткое замыкание.
В четверг, 29 марта, около 170 человек эвакуировали из ТЦ в Казани после короткого замыкания в серверной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Татарстана, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Очаг возгорания находился в серверной ТЦ Сити-Молл. Эвакуировано 170 человек", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, пожар в настоящее время уже ликвидирован. Обстоятельства выясняются.
В четверг, 29 марта, около 170 человек эвакуировали из ТЦ в Казани после короткого замыкания в серверной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Татарстана, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Очаг возгорания находился в серверной ТЦ Сити-Молл. Эвакуировано 170 человек", - сказал собеседник агентства.
Читайте также: В Петербурге горит торговый центр
По его словам, пожар в настоящее время уже ликвидирован. Обстоятельства выясняются.
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