В России из ТРЦ эвакуировали 170 человек - СМИ

Причина эвакуации - короткое замыкание.



В четверг, 29 марта, около 170 человек эвакуировали из ТЦ в Казани после короткого замыкания в серверной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Татарстана, пишет



"Очаг возгорания находился в серверной ТЦ Сити-Молл. Эвакуировано 170 человек", - сказал собеседник агентства.



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По его словам, пожар в настоящее время уже ликвидирован. Обстоятельства выясняются. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В четверг, 29 марта, около 170 человек эвакуировали из ТЦ в Казани после короткого замыкания в серверной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Татарстана, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Очаг возгорания находился в серверной ТЦ Сити-Молл. Эвакуировано 170 человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар в настоящее время уже ликвидирован. Обстоятельства выясняются.



