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Раздел: Россия  
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В России из ТРЦ эвакуировали 170 человек - СМИ

В России из ТРЦ эвакуировали 170 человек - СМИПричина эвакуации - короткое замыкание.

В четверг, 29 марта, около 170 человек эвакуировали из ТЦ в Казани после короткого замыкания в серверной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Татарстана, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Очаг возгорания находился в серверной ТЦ Сити-Молл. Эвакуировано 170 человек", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, пожар в настоящее время уже ликвидирован. Обстоятельства выясняются.
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 Теги: Россия, ТРЦ

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Сегодня, 13:12 » Автор: Татьяна Шедько
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