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Раздел: Россия  
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В Кемеровской области загорелся автобус, перевозивший детей

В Кемеровской области загорелся автобус, перевозивший детейЗагорелся моторный отсек автобус.

В четверг, 29 марта, в Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда из Ханты-Мансийска в составе 11 человек. С ними были один сопровождающий и водитель.

"В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Произошло возгорание в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу", - отметили в МЧС.

Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей.

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​Спортсменов забрал с трассы другой автобус, они направились в новосибирский аэропорт Толмачево, чтобы вылететь оттуда домой.

25 марта в Кемеровской области загорелся торговый центр Зимняя вишня. Жертвами, по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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 Теги: Кемерово, автобус

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Сегодня, 16:44 » Автор: Татьяна Шедько
     2012
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