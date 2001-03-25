Раздел: Россия
В Кемеровской области загорелся автобус, перевозивший детей
Загорелся моторный отсек автобус.
В четверг, 29 марта, в Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда из Ханты-Мансийска в составе 11 человек. С ними были один сопровождающий и водитель.
"В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Произошло возгорание в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу", - отметили в МЧС.
Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей.
Читайте также: В России из ТРЦ эвакуировали 170 человек - СМИ
Спортсменов забрал с трассы другой автобус, они направились в новосибирский аэропорт Толмачево, чтобы вылететь оттуда домой.
25 марта в Кемеровской области загорелся торговый центр Зимняя вишня. Жертвами, по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
В четверг, 29 марта, в Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда из Ханты-Мансийска в составе 11 человек. С ними были один сопровождающий и водитель.
"В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Произошло возгорание в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу", - отметили в МЧС.
Возгорание ликвидировали до прибытия спасателей.
Читайте также: В России из ТРЦ эвакуировали 170 человек - СМИ
Спортсменов забрал с трассы другой автобус, они направились в новосибирский аэропорт Толмачево, чтобы вылететь оттуда домой.
25 марта в Кемеровской области загорелся торговый центр Зимняя вишня. Жертвами, по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2012
0
Оставьте свой комментарий