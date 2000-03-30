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Раздел: Россия  
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Песков рассказал, почему Путин не встретился с протестующими в Кемерово

Песков рассказал, почему Путин не встретился с протестующими в Кемерово Пресс-секретарь оправдал действия президента РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Все достаточно просто: толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", – сказал Песков.

Песков отметил, что "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно".

Напомним, следователи СК РФ, которые ведут дело о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", установили, что система противопожарного оповещения сработала после возгорания. Однако она была отключена сотрудником частного охранного предприятия сразу после того, как был получен сигнал о пожаре.

Масштабный пожар в Кемерово произошел 25 марта. Официальное количество жертв достигло 64 человек

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Во вторник, 27 марта, тысячи людей вышли на акцию протеста в Кемерово с требованием отставки местных властей и правды о причинах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".
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 Теги: Путин, Кемерово, пожар

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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