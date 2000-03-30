Песков рассказал, почему Путин не встретился с протестующими в Кемерово

Пресс-секретарь оправдал действия президента РФ.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает



"Все достаточно просто: толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", – сказал Песков.



Песков отметил, что "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно".



Напомним, следователи СК РФ, которые ведут дело о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", установили, что система противопожарного оповещения сработала после возгорания. Однако она была отключена сотрудником частного охранного предприятия сразу после того, как был получен сигнал о пожаре.



Масштабный пожар в Кемерово произошел 25 марта. Официальное количество жертв достигло 64 человек



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Во вторник, 27 марта, тысячи людей вышли на акцию протеста в Кемерово с требованием отставки местных властей и правды о причинах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "Все достаточно просто: толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", – сказал Песков.Песков отметил, что "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно".Напомним, следователи СК РФ, которые ведут дело о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", установили, что система противопожарного оповещения сработала после возгорания. Однако она была отключена сотрудником частного охранного предприятия сразу после того, как был получен сигнал о пожаре.Масштабный пожар в Кемерово произошел 25 марта. Официальное количество жертв достигло 64 человекВо вторник, 27 марта, тысячи людей вышли на акцию протеста в Кемерово с требованием отставки местных властей и правды о причинах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".



