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Песков рассказал, почему Путин не встретился с протестующими в Кемерово
Пресс-секретарь оправдал действия президента РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Все достаточно просто: толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", – сказал Песков.
Песков отметил, что "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно".
Напомним, следователи СК РФ, которые ведут дело о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", установили, что система противопожарного оповещения сработала после возгорания. Однако она была отключена сотрудником частного охранного предприятия сразу после того, как был получен сигнал о пожаре.
Масштабный пожар в Кемерово произошел 25 марта. Официальное количество жертв достигло 64 человек
Читайте также: В Кемеровской области загорелся автобус, перевозивший детей
Во вторник, 27 марта, тысячи людей вышли на акцию протеста в Кемерово с требованием отставки местных властей и правды о причинах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Все достаточно просто: толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", – сказал Песков.
Песков отметил, что "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно".
Напомним, следователи СК РФ, которые ведут дело о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", установили, что система противопожарного оповещения сработала после возгорания. Однако она была отключена сотрудником частного охранного предприятия сразу после того, как был получен сигнал о пожаре.
Масштабный пожар в Кемерово произошел 25 марта. Официальное количество жертв достигло 64 человек
Читайте также: В Кемеровской области загорелся автобус, перевозивший детей
Во вторник, 27 марта, тысячи людей вышли на акцию протеста в Кемерово с требованием отставки местных властей и правды о причинах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".
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