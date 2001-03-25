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Раздел: Россия  
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Россия собирается запустить ракеты над Латвией

Россия собирается запустить ракеты над ЛатвиейПланируются тренировочные запуски ракет.

Россия собирается провести тренировочные пуски ракет над экономической зоной Латвии в Балтийском море, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Тренировочные обстрелы россияне планируют выполнить в течение 3-х дней – с 4-го по 6-е апреля. Они хотят, чтобы в это время Агентство гражданской авиации Латвии закрыло воздушное пространство в зоне запуска – примерно в 40 километрах от латвийской береговой линии.

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Министерство обороны Латвии уже вызвало для объяснений военного атташе посольства России.
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 Теги: Россия, Латвия

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Сегодня, 09:47 » Автор: Татьяна Шедько
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