Раздел: Россия
Россия собирается запустить ракеты над Латвией
Планируются тренировочные запуски ракет.
Россия собирается провести тренировочные пуски ракет над экономической зоной Латвии в Балтийском море, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Тренировочные обстрелы россияне планируют выполнить в течение 3-х дней – с 4-го по 6-е апреля. Они хотят, чтобы в это время Агентство гражданской авиации Латвии закрыло воздушное пространство в зоне запуска – примерно в 40 километрах от латвийской береговой линии.
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Министерство обороны Латвии уже вызвало для объяснений военного атташе посольства России.
Россия собирается провести тренировочные пуски ракет над экономической зоной Латвии в Балтийском море, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Тренировочные обстрелы россияне планируют выполнить в течение 3-х дней – с 4-го по 6-е апреля. Они хотят, чтобы в это время Агентство гражданской авиации Латвии закрыло воздушное пространство в зоне запуска – примерно в 40 километрах от латвийской береговой линии.
Читайте также: Россия закроет консульство США
Министерство обороны Латвии уже вызвало для объяснений военного атташе посольства России.
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