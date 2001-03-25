Раздел: Россия
В Подмосковье ребенок умер, выпив «лимонада»
Мальчик нашел бутылку с жидкостью во дворе.
В городе Подольске неподалеку от Москвы 10-летний мальчик умер, отравившись непонятной жидкостью в бутылке из-под лимонада. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Мальчик гулял со своим семилетним братом во дворе. Там они нашли открытую бутылку из-под лимонада с неустановленной жидкостью. Старший брат выпил некоторое ее количество, предложил младшему, но тот отказался.
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Дома мальчику стало плохо – стали появляться признаки отравления. Ребёнку вызывали скорую, медики отвезли его в больницу, где он скончался.
В городе Подольске неподалеку от Москвы 10-летний мальчик умер, отравившись непонятной жидкостью в бутылке из-под лимонада. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Мальчик гулял со своим семилетним братом во дворе. Там они нашли открытую бутылку из-под лимонада с неустановленной жидкостью. Старший брат выпил некоторое ее количество, предложил младшему, но тот отказался.
Читайте также: В Кемеровской области загорелся автобус, перевозивший детей
Дома мальчику стало плохо – стали появляться признаки отравления. Ребёнку вызывали скорую, медики отвезли его в больницу, где он скончался.
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