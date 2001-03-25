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Раздел: Россия  
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Россия выдворяет дипломатов, в том числе – украинских

Россия выдворяет дипломатов, в том числе – украинскихСреди высылаемых дипломатов - 13 украинских.

В ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира. Об этом сообщило министерство иностранных дел России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии", - говорится в сообщении.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что российская сторона объявляет "persona non grata" столько же сотрудников дипучреждений этих стран, сколько российских дипломатов они выслали.

Требования о высылке российских дипломатов МИД РФ назвал "необоснованными", а обвинения Великобритании в адрес России из-за дела Скрипаля - "бездоказательными".

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"С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на соответствующие шаги по данных государствах", - говорится в сообщении.
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 Теги: Россия, дипломаты

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Сегодня, 17:41 » Автор: Татьяна Шедько
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