Раздел: Россия
Россия выдворяет дипломатов, в том числе – украинских
Среди высылаемых дипломатов - 13 украинских.
В ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира. Об этом сообщило министерство иностранных дел России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии", - говорится в сообщении.
Им были вручены ноты протеста и заявлено, что российская сторона объявляет "persona non grata" столько же сотрудников дипучреждений этих стран, сколько российских дипломатов они выслали.
Требования о высылке российских дипломатов МИД РФ назвал "необоснованными", а обвинения Великобритании в адрес России из-за дела Скрипаля - "бездоказательными".
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"С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на соответствующие шаги по данных государствах", - говорится в сообщении.
В ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира. Об этом сообщило министерство иностранных дел России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии", - говорится в сообщении.
Им были вручены ноты протеста и заявлено, что российская сторона объявляет "persona non grata" столько же сотрудников дипучреждений этих стран, сколько российских дипломатов они выслали.
Требования о высылке российских дипломатов МИД РФ назвал "необоснованными", а обвинения Великобритании в адрес России из-за дела Скрипаля - "бездоказательными".
Читайте также: Стала известна причина вызова послов в МИД России
"С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на соответствующие шаги по данных государствах", - говорится в сообщении.
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