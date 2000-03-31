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Раздел: Россия  
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Похороны Сергея Мавроди оплатят вкладчики "МММ"

Похороны Сергея Мавроди оплатят вкладчики "МММ" Тело предпринимателя забрала из морга его бывшая супруга.

Похороны основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди оплатят его вкладчики. Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, который раньше представлял интересы Мавроди, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, тело Мавроди из морга уже забрала его бывшая супруга.

Адвокат отметил, что похороны, которые, предположительно, состоятся 31 марта, "пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно". Место захоронения держат в секрете, поскольку экс-супруга против присутствия большого количества людей.

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Ранее родной брат Мавроди Вячеслав, которому принадлежат права на распоряжение семейным склепом на Хованском кладбище, отказался хоронить афериста рядом с родителями.
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 Теги: Мавроди, похороны, МММ

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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