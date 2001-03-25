» » МИД РФ требует сократить число британских дипломатов в России
Раздел: Россия  
0

МИД РФ требует сократить число британских дипломатов в России

МИД РФ требует сократить число британских дипломатов в РоссииВыдворят еще 50 дипломатов.

Россия требует от Великобритании отправить домой "чуть больше 50" своих дипломатов в качестве зеркальной меры на решение Лондона выдворить сотрудников российских диппредставительств, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

В субботу пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила изданию, что Великобритания должна будет сократить "чуть более 50" своих дипломатов в России.

"Мы попросили паритета. У британцев на 50 дипломатов больше, чем у россиян", - сказала Захарова.

На вопрос, означает ли это, что Лондон должен вернуть домой ровно 50 дипломатов, она сказала: "Немногим более 50".

Россия уже отвечала на действия Великобритании в связи с делом об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и выслала 23 британских дипломатов. Лондон говорит, что Москва стоит за атакой. Россия отрицает.

Читайте также: Россия отреагировала на высылку дипломатов из Британии

Британский посол Лори Бристоу был вызван в МИД РФ накануне, после чего сообщил, что Лондон за один месяц должен сократить свой дипломатический корпус в России, приведя количество сотрудников диппредставительств Великобритании в России в соответствие с количеством сотрудников российской дипмиссии в Великобритании.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, Британия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:49 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0

Похожие новости по теме

Россия отреагировала на высылку дипломатов из Британии Россия отреагировала на высылку дипломатов из Британии

Появилась первая реакция на заявление Терезы Мэй.

Лавров придумал, чем ответить Британии на высылку российских дипломатов Лавров придумал, чем ответить Британии на высылку российских дипломатов

Москва решила ответить Британии тем же.

США придется сократить количество дипломатов в РФ США придется сократить количество дипломатов в РФ

Их количество уменьшится на 300 человек.

Россия выдворяет дипломатов, в том числе – украинских Россия выдворяет дипломатов, в том числе – украинских

Среди высылаемых дипломатов - 13 украинских.

Ответ Лондону: Россия высылает из страны более двух десятков дипломатов Ответ Лондону: Россия высылает из страны более двух десятков дипломатов

Дипломаты должны покинуть страну.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх