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Раздел: Россия  
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Россия требует от Великобритании сократить число дипломатических работников

Россия требует от Великобритании сократить число дипломатических работников Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов.

Россия требует от Великобритании в месячный срок сократить число дипломатических работников в РФ более чем на 50 человек.

Это следует из слов пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на espreso.tv.

Она напомнила, что Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

"Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран", - утверждает Захарова.

После этого, по ее словам, Россия потребовала от Великобритании в месячный срок привести суммарное количество работников посольства и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, находящихся в длительных командировках в Великобритании.

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"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", - сообщила Захарова.
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 Теги: Россия, Работник, дипломат

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Сегодня, 19:59 » Автор: Едгар Букмирза
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