Раздел: Россия
Россия требует от Великобритании сократить число дипломатических работников
Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов.
Россия требует от Великобритании в месячный срок сократить число дипломатических работников в РФ более чем на 50 человек.
Это следует из слов пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на espreso.tv.
Она напомнила, что Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
"Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран", - утверждает Захарова.
После этого, по ее словам, Россия потребовала от Великобритании в месячный срок привести суммарное количество работников посольства и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, находящихся в длительных командировках в Великобритании.
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"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", - сообщила Захарова.
Россия требует от Великобритании в месячный срок сократить число дипломатических работников в РФ более чем на 50 человек.
Это следует из слов пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на espreso.tv.
Она напомнила, что Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
"Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран", - утверждает Захарова.
После этого, по ее словам, Россия потребовала от Великобритании в месячный срок привести суммарное количество работников посольства и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, находящихся в длительных командировках в Великобритании.
Читайте также: США придется сократить количество дипломатов в РФ
"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", - сообщила Захарова.
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