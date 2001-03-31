» » В России арестован известный миллиардер
Раздел: Россия  
0

В России арестован известный миллиардер

В России арестован известный миллиардер Причиной ареста стало подозрение в хищении средств.

В России задержан миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Им выдвинуты подозрения в хищениях в особо крупном размере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Вместе с братьями Магомедовыми был задержан также Артур Максидов, руководитель одной из компаний группы Сумма, совладельцем которой является Зиявудин Магомедов.

Позже Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова до 30 мая.

Магомедова подозревают в хищении 2,5 млрд руб. (около 1,2 млрд грн). Ему предъявлено обвинение мошенничестве, растрате и организация преступной группы. Сам подозреваемый вину отрицает.

Уголовное дело, в котором фигурирует Магомедов, касается средств, выделенных на строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона Арена Балтика в Калининграде.

Читайте также: Похороны Сергея Мавроди оплатят вкладчики "МММ"

Следствие заявило, что миллиардер хотел покинуть пределы России. Два его сообщника объявлены в международный розыск.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, арест

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     1491
     0

Похожие новости по теме

Похороны Сергея Мавроди оплатят вкладчики Похороны Сергея Мавроди оплатят вкладчики "МММ"

Тело предпринимателя забрала из морга его бывшая супруга.

Скандал: в РФ обнаружили огромные хищения на нашумевшем строительстве стадиона к ЧМ-2018 Скандал: в РФ обнаружили огромные хищения на нашумевшем строительстве стадиона к ЧМ-2018

Первоначальная стоимость стадиона в Калининграде возросла на 7,3 миллиарда.

В Москве задержан бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга В Москве задержан бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга

Оганесяна задержали в рамках уголовного дела о хищении при обустройстве футбольного стадиона "Зенит-Арена".

Миллиардер Григоришин арестован в России заочно Миллиардер Григоришин арестован в России заочно

Его обвинили в уклонении от уплаты налогов.

В Москве арестована банкирша, похитившая 70 миллиардов В Москве арестована банкирша, похитившая 70 миллиардов

Кроме этого, задержан основатель банка.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх