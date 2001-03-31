Раздел: Россия
Трагедия в Кемерово: губернатор принял ожидаемое решение
Тулеев решил подать в отставку.
Губернатор Кемеровской области Амен Тулеев покидает свой пост. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 1 апреля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", - сообщила пресс-служба областной администрации.
Аману Тулееву 73 года, Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69 процента голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.
После пожара в ТЦ Зимняя вишня Тулеев на совещании с Путиным заявил, что на митинг приехала "вся оппозиционная сила" и те, "кто постоянно бутозерят". Эти люди, по словам Тулеева, пытаются "решить какие-то свои проблемы".
При этом, он просил прощение за пожар у Путина, а не у пострадавших.
Позже губернатор записал 10-минутное видеообращение, в котором, в частности, рассказал о том, что "определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей" и "раскачать ситуацию" в регионе.
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Отметим, что после пожара, в котором погибли более 40 детей, в Кемерово и в других городах проходили митинги с требованием, в том числе, отставки местных властей.
Губернатор Кемеровской области Амен Тулеев покидает свой пост. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 1 апреля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", - сообщила пресс-служба областной администрации.
Аману Тулееву 73 года, Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69 процента голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.
После пожара в ТЦ Зимняя вишня Тулеев на совещании с Путиным заявил, что на митинг приехала "вся оппозиционная сила" и те, "кто постоянно бутозерят". Эти люди, по словам Тулеева, пытаются "решить какие-то свои проблемы".
При этом, он просил прощение за пожар у Путина, а не у пострадавших.
Позже губернатор записал 10-минутное видеообращение, в котором, в частности, рассказал о том, что "определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей" и "раскачать ситуацию" в регионе.
Читайте также: Пожар в Кемерово: названа еще одна возможная причина трагедии
Отметим, что после пожара, в котором погибли более 40 детей, в Кемерово и в других городах проходили митинги с требованием, в том числе, отставки местных властей.
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